Легкоатлетка-красавица Марина Бех-Романчук сверкнула в Венеции

Одна из самых популярных наших спортсменок Марина Бех-Романчук поделилась в соцсетях красивыми фотографиями с глубокомысленным текстом. 26-летняя чемпионка Европы в прыжках в длину опубликовала кадры из итальянской Венеции.

На своей страничке в Instagram привлекательная легкоатлетка сопроводила кадры текстом о том, что нужно любить свою жизнь.

"Моя активная жизнь. Я очень часто устаю от многих перелетов, от насыщенного графика и бешеного ритма жизни! Но я так сильно все это люблю. Цените свою жизнь! Любите ее и стремитесь достичь большего и лучшего", – эмоционально написала Бех-Романчук. К своим словам она приложила еще одно фото Венеции.

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Напомним, Марина – уроженка Хмельницкой области. В этом году она завоевывала медали на нескольких престижных турнирах, а на Олимпийских играх в Токио-2020 она заняла восьмое место.

Как сообщал OBOZREVATEL, Марина Бех-Романчук похвасталась формами на пляже.

Также Марина и ее муж Михаил порой выступают в роли моделей. Самая сексуальная пара украинского спорта снялась в фотосессии: как Бонни и Клайд.