Легкоатлетка Бех-Романчук снялась в купальнике и восхитила поклонников

Титулованная украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук, которая специализируется на прыжках в длину, порадовала поклонников эффектными снимками с отдыха в Египте.

У себя в Instagram, на который подписались более 280 тысяч человек, спортсменка похвасталась коллекцией разноцветных купальников.

Фанаты Бех-Романчук не скрывали свой восторг от увиденного. Они засыпали комплиментами спортсменку, оценив ее фигуру и красоту.

Напомним, что наша соотечественница является многократной чемпионкой Украины, серебряной призеркой чемпионата мира 2019 года в Дохе и чемпионата Европы 2018 года в Берлине, а также бронзовой призеркой Европейских игр-2019 в Минске.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Бех-Романчук порадовала подписчиков огненными снимками в белье.