Легенду "Манчестер Юнайтед" арестовали, обвинив в избиении девушки

Легендарного футболиста "Манчестер Юнайтед" Райана Гиггза арестовали по подозрению в нападении на свою девушку Кейт Гревилл.

Как сообщает издание The Sun, в воскресенье, 1 ноября, в их дом приехала полиция после информации о нарушении общественного порядка. У пострадавшей были зафиксированы небольшие травмы, но госпитализация ей не понадобилась.

Гиггз побывал в полицейском участке, где ответил на вопросы стражей правопорядка, после чего был выпущен под залог.

Сейчас 46-летний экс-футболист тренирует сборную Уэльса. Всю свою карьеру игрока, которая продолжалась с 1990 по 2014 год, он провел в "Манчестер Юнайтед". Гиггз выиграл с командой 13 титулов чемпиона Англии, 4 Кубка страны и 2 Лиги чемпионов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее экс-игрока "Динамо" Дуду обвинили в избиении бывшей жены.