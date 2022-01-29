Криштиану Роналду шикарно поздравил любимую с днем рождения

Один из лучших футболистов современности, португалец Криштиану Роналду, устроил феерический день рождения для своей возлюбленной Джорджины Родригес. Семейство пятикратного обладателя "Золотого мяча" в полном составе приехало отдохнуть в ОАЭ, где Криштиану и поздравил девушку с 28-летием.

Джорджина восхитилась шикарными подарками от Роналду. На своей странице в Instagram красавица показала серию фотографий из Дубая с четырьмя детьми и футболистом – и на пляже, и в районе небоскребов.

Криштиану похвастался, как он организовал показ видеоролика о Джорджине на гигантских экранах одного из самых знаменитых высоких строений планеты – Бурдж-Халифа.

"Мечты сбываются", – подписала Джорджина кадры праздничного вечера.

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В то же время звездный форвард английского "Манчестер Юнайтед" нашел прекрасное место для фотографии с детьми. У футболиста есть общая дочь с Джорджиной – Алана Мартина. Криштиану-младший, близнецы Ева и Матео для Родригес являются приемными.

А для встречи с одним из "братьев" Роналду забрался почти под небеса.

Пауза в английском футболе завершится в конце следующей недели. В пятницу, 4 февраля, МЮ сыграет в Кубке Англии с "Мидлсбро".

Как сообщал OBOZREVATEL, Роналду похвастался отдыхом в Эмиратах: "Наслаждайтесь видом".

Мы писали, почему Роналду хочет уйти из "Манчестер Юнайтед".