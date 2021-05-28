Красивейшая легкоатлетка Украины снялась в яркой фотосессии для Vogue

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих, которая специализируется на прыжках в высоту, приняла участие в съемках для Vogue. Ради нее представители модного журнала специально приехали в Португалию, где наша соотечественница готовится к Олимпиаде в Токио.

На официальном сайте издания появилась серия ярких снимков с девушкой, которая обладает неофициальным титулом самой красивой спортсменки нашей страны. Магучих примерила на себя несколько образов, которые одновременно подчеркнули ее женственность и стройное тело.

Ярослава начала заниматься спортом в семилетнем возрасте благодаря старшей сестре, которая увлекалась легкой атлетикой и каратэ. Сначала она позволяла себе пропускать тренировки, но в 2011 году все изменилось, когда в ее жизни появилась наставница Татьяна Степанова.

Изначально они думали, что Магучих сосредоточится на беге с барьерами, но наша соотечественница "влюбилась" в прыжки в высоту и поняла, что спорт – ее будущее.

Как сообщал OBOZREVATEL, в марте 2021 года Ярослава стала чемпионкой Европы по легкой атлетике в помещении с результатом 2 метра.