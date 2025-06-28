Красавица-биатлонистка сборной Украины показала себя без спортивной одежды и поразила сеть красотой. Фото

Биатлонистка сборной Украины Надежда Белкина в межсезонье радует своих подписчиков в соцсетях роскошными фотографиями. 34-летняя красавица выложила снимки с отдыха в Буковеле, чем вызвала настоящий фурор в сети.

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На кадрах Белкина позирует в роскошном коротком черном платье, демонстрируя великолепное спортивное тело и загорелые ноги. В комментариях поклонники, привыкшие видеть биатлонистку в спортивном комбинезоне, завалили ее восторженными комментариями.

OBOZ.UA предлагает своим читателям самим полюбоваться на украинку, которая в 2017 году стала чемпионкой Универсиады в гонке преследования.

Надежда Белкина родилась в Звенигово (центр Звениговського району Марій Ел, Росія) и начинала спортивную карьеру в местной СДЮСШОР. Ранее выступала за юниорскую сборную России, но перед сезоном 2011/2012 вместе с сестрой Татьяной перешла в сборную Украины. Из-за участия в российских командах ей пришлось пропустить один сезон. Причиной смены гражданства она назвала высокую конкуренцию и финансовые трудности в России.

С сезона 2012/2013 Белкина начала выступать в Кубке IBU, а в Кубке мира дебютировала в 2014 году, сразу набрав очки на этапе в Эстерсунде. С 2020 года числится в резерве сборной Украины.

Училась в Марийском педуниверситете на факультете физкультуры, но после третьего курса уехала на Украину.

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