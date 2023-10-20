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Кожанка на голое тело: украинская чемпионка Магучих снялась в эффектной фотосессии

Александр Чеканов
Раздевалка
2 минуты
1,1 т.
Кожанка на голое тело: украинская чемпионка Магучих снялась в эффектной фотосессии

Чемпионка мира в прыжках в высоту Ярослава Магучих появилась на обложке осеннего печатного издания Vogue Ukraine Edition, которое выходит 24 октября под слоганом "Воля к победе". Титулованная украинская легкоатлетка впервые приняла участие в откровенной фотосессии для модного журнала.

Кожанка на голое тело: украинская чемпионка Магучих снялась в эффектной фотосессии

Об этом говорится на официальном сайте издания. На обложка Магучих позирует в кожаной курточке на голое тело и нижнем белье от мировых брендов. Кроме Ярославы Vogue Ukraine представил еще две обложки осеннего издания, на которые попали фехтовальщица Ольга Харлан и теннисистка Элина Свитолина.

Видео дня
Кожанка на голое тело: украинская чемпионка Магучих снялась в эффектной фотосессии

Ранее Магучих впечатлила фанатов своим нарядом в Нью-Йорке. Ярослава предстала в эффектном образе в короткой юбке, которая подчеркивала длину ног спортсменки.

Кожанка на голое тело: украинская чемпионка Магучих снялась в эффектной фотосессии
Кожанка на голое тело: украинская чемпионка Магучих снялась в эффектной фотосессии
Кожанка на голое тело: украинская чемпионка Магучих снялась в эффектной фотосессии

На чемпионате мира-2023, где украинка взяла "золото", она отметилась патриотичным патриотичным кличем "Слава Украине!". Этим Ярослава буквально взбесила россиян, которые потребовали от международной федерации как минимум оштрафовать нашу соотечественницу.

Кожанка на голое тело: украинская чемпионка Магучих снялась в эффектной фотосессии

Как сообщал OBOZ.UA, 17 сентября Магучих выиграла легкоатлетическую "Бриллиантовую лигу", победив на финальном этапе, который прошел на стадионе "Хейворд Филд" в американском Юджине.

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