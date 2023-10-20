Кожанка на голое тело: украинская чемпионка Магучих снялась в эффектной фотосессии

Чемпионка мира в прыжках в высоту Ярослава Магучих появилась на обложке осеннего печатного издания Vogue Ukraine Edition, которое выходит 24 октября под слоганом "Воля к победе". Титулованная украинская легкоатлетка впервые приняла участие в откровенной фотосессии для модного журнала.

Об этом говорится на официальном сайте издания. На обложка Магучих позирует в кожаной курточке на голое тело и нижнем белье от мировых брендов. Кроме Ярославы Vogue Ukraine представил еще две обложки осеннего издания, на которые попали фехтовальщица Ольга Харлан и теннисистка Элина Свитолина.

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Ранее Магучих впечатлила фанатов своим нарядом в Нью-Йорке. Ярослава предстала в эффектном образе в короткой юбке, которая подчеркивала длину ног спортсменки.

На чемпионате мира-2023, где украинка взяла "золото", она отметилась патриотичным патриотичным кличем "Слава Украине!". Этим Ярослава буквально взбесила россиян, которые потребовали от международной федерации как минимум оштрафовать нашу соотечественницу.

Как сообщал OBOZ.UA, 17 сентября Магучих выиграла легкоатлетическую "Бриллиантовую лигу", победив на финальном этапе, который прошел на стадионе "Хейворд Филд" в американском Юджине.

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