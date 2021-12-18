Каратистка-красавица Терлюга вспомнила свои эмоции в день свадьбы. Фотофакт

Знаменитая украинская каратистка Анжелика Терлюга поделилась с поклонниками новыми фотографиями со своей свадьбы. 29-летняя красавица вышла замуж за своего возлюбленного Владимира Зарецкого в родной Одессе в сентябре 2021 года. Перед этим она завоевала серебряную медаль на Олимпийских играх в японском Токио.

На своей странице в Instagram Анжелика показала свои новые фото в свадебном наряде.

"Мое незабываемое утро в качестве невесты", – написала девушка под кадрами.

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И предложила фолловерам выбрать самое лучшее фото из галереи.

В день свадьбы Терлюга выглядела просто потрясающе.

И даже перед походом в ЗАГС привлекала поклонников в соцсетях.

Свое восхищение Анжеликой выразили тысячи ее подписчиков.

Заканчивать спортивную карьеру каратистка пока что не собирается. И призывает всех верить в себя и свои силы.

Как сообщал OBOZREVATEL, Влада Седан поздравила Александра Зинченко с юбилеем фотографией в постели.

В свой медовый месяц Терлюга на Мальдивах нежилась на пляже.