Капитан "Динамо" Сидорчук отпраздновал 30-летие. Фото и видео со звездной вечеринки

В воскресенье, 2 мая, капитан "Динамо" Сергей Сидорчук отпраздновал свой 30-й день рождения вместе с нынешними и бывшими одноклубниками и партнерами по сборной Украины из "Шахтера".

На грандиозную вечеринку, которая состоялась в одном из киевских ресторанов, пришли Виталий и Алина Буяльские, Тарас и Маргарита Степаненко, Андрей и Юлия Пятовы, Евгений и Татьяна Макаренко и другие известные футболисты и их жены. Многие из них фотографировались на фоне больших букв SS (Serhiy Sydorchuk) и цифры 30.

Главной звездой вечера стал знаменитый певец MONATIK (Дмитрий Монатик), выступление которого заряжало гостей энергией и не давало уйти с танцпола.

После этого Сидорчуку пришлось постараться, чтобы задуть 30 свечей на своем огромном трехъярусном торте.

Одним из подарков Сергею стала "золотая стопа" – что-то наподобие награды "Golden Foot", которая вручается футболистам за высокие спортивные достижения. В 2005 году ее получил нынешний наставник сборной Украины Андрей Шевченко.

А самым трогательным моментом вечера, возможно, стало ретро-видео, которое подготовила жена капитана "Динамо" Анна. Она нашла уникальные кадры, на которых совсем юный Сидорчук дает интервью после одного из матчей за детскую команду запорожского "Металлурга".

Как сообщал OBOZREVATEL, защитник "Шахтера" Сергей Кривцов, который также посетил вечеринку, оригинально поздравил Сергея у себя в Instagram.