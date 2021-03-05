Календарь с раздетыми девушками на Кубке мира ужаснул биатлонисток. Фотофакт

Шведская чемпионка мира по биатлону 2019 года и чемпионка Олимпийских игр в Пхенчхане Ханна Эберг возмутилась календарем с полуобнаженными девушками.

Постеры, которые развешены на Кубке мира в Чехии в вакс-кабинах (месте, где готовят и смазывают лыжи), у себя в Instagram разместила биатлонистка сборной США Сьюзан Данкли.

"Меня больше всего расстраивает то, что такое происходит в 2021 году. Биатлон – один из видов спорта, который прошел долгий путь, но есть некоторые моменты, в которых этот вид спорта находится в прошлом. В данном случае я больше обращаюсь к производителю, напечатавшему этот календарь, я считаю, что это ужасно", – цитирует 25-летнюю Эберг Expressen.

Другая шведская биатлонистка Муна Брурссон считает, что это не просто календарь на стене, и что необходимо изменить саму культуру.

"Спортсменок постоянно оценивают по внешнему виду. Подобные вещи – наглядный пример того, как не должно быть. Такой календарь искажает образ того, как должна выглядеть девушка", – заявила Брурссон.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Эберг стала участницей скандала с украинской Еленой Пидгрушной. Инцидент произошел во время смешанной эстафеты чемпионата мира по биатлону в Поклюке. На последнем круге Ханна несколько раз меняла траекторию, вытесняя Пидгрушную с трассы.

Позже шведка заявила, что слова украинки о том, что она действовала нагло и по-хамски на трассе, ничем не подкреплены.