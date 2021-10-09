Как выглядит подруга Уайлдера, ради которой он бросил жену и четырех детей. Фото

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Раздевалка
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Уайлдер и Свифт

Американский боксер Деонтей Уайлдер в ночь на воскресенье, 10 октября, попытается вернуть себе титул чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе в бою против Тайсона Фьюри. Однако он много раз заявлял, что уже выиграл вне ринга, заполучив любовь звезды Instagram и телесериалов Телли Сфифт.

Телли Сфифт является звездой Instagram.
Телли Сфифт.
Телли Сфифт на пляже
Видео дня

Телли Свифт родилась 24 января 1987 года в Замбалесi, Филиппины.

Телли Сфифт в тренажерном зале

Ее настоящее имя - Шунтел. Псевдоним Телли она взяла после того, как стала знаменитой благодаря сериалу WAGS Atlanta.

Телли Сфифт любит сниматься для соцсетей
Телли Сфифт дома

Как и Деонтей Уайлдер , Телли ранее была замужем. От первого брака у нее есть сын Керрон. У Сфифт и Уайлдера есть общая дочь, родившаяся 7 марта 2018 года.

Телли Сфифт с дочкой
Телли Сфифт и Деонтей Уайлдер

После того, как Телли стала партнершей супертяжеловеса, она основала Boxing WAG Association, которая помогает собирать средства для малообеспеченных детей и семей.

Телли Сфифт с Уайлдером

Уайлдер с 2009 года был женат на Джессике Скейлс и у них родилось четверо детей – два сына (Деонтей-младший и Дереон) и две дочери (Найя и Эйва).

Уайлдер с детьми от первого брака

У их старшего ребенка, Найи, расщелина позвоночника. Боксер часто признавался, что она является его вдохновителем.

Как выглядит подруга Уайлдера, ради которой он бросил жену и четырех детей. Фото

Со временем Найя научилась не только ходить без костылей, но даже делать колесо. После многочисленных операций она прихрамывает.

Не смотря на все это, Уайлдер после 8 лет брака в 2017 году развелся со Скейлс.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям снимки девушки, ради которой боксер бросил четверых детей.

Телли Сфифт.
Телли Сфифт в красных ботфортах
Телли Сфифт и Уайлдер на взвешивании перед боем с Фьюри
Телли Сфифт любит платья с вырезом
Телли Сфифт в платье
Телли Сфифт имеет дома свой мини-спортзал
Телли Сфифт.
Телли Сфифт.

Как сообщал OBOZREVATEL, перед боем Деонтея с Тайсоном Фьюри букмекеры изменили свои котировки.

реванш Уайлдер – ФьюриТайсон ФьюриДеонтей Уайлдер