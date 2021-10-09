Как выглядит подруга Уайлдера, ради которой он бросил жену и четырех детей. Фото

Американский боксер Деонтей Уайлдер в ночь на воскресенье, 10 октября, попытается вернуть себе титул чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе в бою против Тайсона Фьюри. Однако он много раз заявлял, что уже выиграл вне ринга, заполучив любовь звезды Instagram и телесериалов Телли Сфифт.

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Телли Свифт родилась 24 января 1987 года в Замбалесi, Филиппины.

Ее настоящее имя - Шунтел. Псевдоним Телли она взяла после того, как стала знаменитой благодаря сериалу WAGS Atlanta.

Как и Деонтей Уайлдер , Телли ранее была замужем. От первого брака у нее есть сын Керрон. У Сфифт и Уайлдера есть общая дочь, родившаяся 7 марта 2018 года.

После того, как Телли стала партнершей супертяжеловеса, она основала Boxing WAG Association, которая помогает собирать средства для малообеспеченных детей и семей.

Уайлдер с 2009 года был женат на Джессике Скейлс и у них родилось четверо детей – два сына (Деонтей-младший и Дереон) и две дочери (Найя и Эйва).

У их старшего ребенка, Найи, расщелина позвоночника. Боксер часто признавался, что она является его вдохновителем.

Со временем Найя научилась не только ходить без костылей, но даже делать колесо. После многочисленных операций она прихрамывает.

Не смотря на все это, Уайлдер после 8 лет брака в 2017 году развелся со Скейлс.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям снимки девушки, ради которой боксер бросил четверых детей.

Как сообщал OBOZREVATEL, перед боем Деонтея с Тайсоном Фьюри букмекеры изменили свои котировки.