Как выглядит подруга Миколенко с 'нестандартной внешностью': опубликованы фото девушки

После того, как защитник сборной Украины Виталий Миколенко перешел в английский "Эвертон", болельщики еще больше заинтересовались его личной жизнью. Получила свою порцию внимание и подруга футболиста – Виктория Ассорова.

Девушка в свое время вызвала вызвала бурную реакцию у фанатов своей внешностью. Фанаты отметили нестандартную внешность красотки, которая выгодно отличается от других типичных жен футболистов отсутствием вмешательства пластических хирургов.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям самим полюбоваться фотографиями Виктории.

Видео дня

Как сообщал OBOZREVATEL, Виталий в своем прощальном послании поблагодарил "Динамо" и все руководство клуба все совместные годы работы. У себя в Instagram 22-летний футболист выложил трогательное видео, сопроводив его не менее чувственным текстом.