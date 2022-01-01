Как выглядит подруга Миколенко с "нестандартной внешностью": опубликованы фото девушки

Максим Иншаков
Раздевалка
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Как выглядит подруга Миколенко с 'нестандартной внешностью': опубликованы фото девушки

После того, как защитник сборной Украины Виталий Миколенко перешел в английский "Эвертон", болельщики еще больше заинтересовались его личной жизнью. Получила свою порцию внимание и подруга футболиста – Виктория Ассорова.

Девушка в свое время вызвала вызвала бурную реакцию у фанатов своей внешностью. Фанаты отметили нестандартную внешность красотки, которая выгодно отличается от других типичных жен футболистов отсутствием вмешательства пластических хирургов.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям самим полюбоваться фотографиями Виктории.

Виктория Ассорова и Виталий Миколенко
Видео дня
Виктория Ассорова и Виталий Миколенко
Виктория Ассорова
Виктория Ассорова в белом
Виктория Ассорова очаровала фанатов
Виктория Ассорова в желтом платье
Виктория Ассорова
Виктория Ассорова редко делает селфи
Виктория Ассорова
Виктория Ассорова и Виталий Миколенко
Виктория Ассорова на отдыхе
Виктория Ассорова
Виктория Ассорова поразила фанатов
Виктория Ассорова

Как сообщал OBOZREVATEL, Виталий в своем прощальном послании поблагодарил "Динамо" и все руководство клуба все совместные годы работы. У себя в Instagram 22-летний футболист выложил трогательное видео, сопроводив его не менее чувственным текстом.

Виталий Миколенко