Как выглядит красавица-фигуристка, которая понесет флаг Украины на открытии ОИ-2022. Фотографии девушки

Флаг Украины на церемонии открытия Зимних Олимпийских игр в Пекине вместе с фристайлистом Александром Авраменко понесет фигуристка Александра Назарова. 25-летняя харьковчанка в паре с Максимом Никитиным будет выступать в танцах на льду.

Наша соотечественница в 2017 году выиграла зимнюю Универсиаду, а также стала бронзовой призеркой юниорского чемпионата мира (2015 год). В активе Назаровой вице-чемпионство I зимних юношеских Олимпийских игр.

Вместе с Никитиным Саша трижды выигрывала чемпионат Украины (2015, 2017 и 2018 годов). Является победителем первенства Украины среди юниоров (2012 года).

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