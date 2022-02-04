Как выглядит красавица-фигуристка, которая понесет флаг Украины на открытии ОИ-2022. Фотографии девушки

Максим Иншаков
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Как выглядит красавица-фигуристка, которая понесет флаг Украины на открытии ОИ-2022. Фотографии девушки

Флаг Украины на церемонии открытия Зимних Олимпийских игр в Пекине вместе с фристайлистом Александром Авраменко понесет фигуристка Александра Назарова. 25-летняя харьковчанка в паре с Максимом Никитиным будет выступать в танцах на льду.

Наша соотечественница в 2017 году выиграла зимнюю Универсиаду, а также стала бронзовой призеркой юниорского чемпионата мира (2015 год). В активе Назаровой вице-чемпионство I зимних юношеских Олимпийских игр.

Вместе с Никитиным Саша трижды выигрывала чемпионат Украины (2015, 2017 и 2018 годов). Является победителем первенства Украины среди юниоров (2012 года).

OBOZREVATEL предлагает своим читателям полюбоваться украинкой, которая на прошлых Играх вошла в топ самых красивых украинок.

Видео дня
Александра Назарова в оперном театре
Александра Назарова и Максим Никитин
Александра Назарова
Александра Назарова выступала на ОИ-2018
Александра Назарова
Александра Назарова несколько раз выигрывала ЧУ
Александра Назарова
Александра Назарова
Александра Назарова в красном
Александра Назарова
Александра Назарова на отдыхе
Александра Назарова представит Украину на ОИ
Александра Назарова любит фотографироваться
Александра Назарова
Александра Назарова на фоне города
Александра Назарова с букетом
Александра Назарова
Александра Назарова
Александра Назарова и Максим Никитин в 2018 году
Александра Назарова и Максим Никитин на ОИ-2018
Александра Назарова - фигурное катание
Александра Назарова - фигурное катание
Александра Назарова - фигурное катание
Александра Назарова - фигурное катание
Фигурное катаниеАлександра Назарова