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Как сейчас выглядит невеста Владимира Кличко, которая родила ему дочку. Фото

Максим Иншаков
Раздевалка
3 минуты
6,4 т.
Как сейчас выглядит невеста Владимира Кличко, которая родила ему дочку. Фото

Американская актриса Хайден Панеттьери, которая встречалась с Владимиром Кличко с 2011 по 2018 год, продолжает свой актерский путь в США. 34-летняя звезда "Крика VI" периодически радует своих подписчиков в Instagram новыми фотографиями, которые OBOZ.UA предлагает посмотреть своим читателям.

Как сейчас выглядит невеста Владимира Кличко, которая родила ему дочку. Фото
Как сейчас выглядит невеста Владимира Кличко, которая родила ему дочку. Фото
Как сейчас выглядит невеста Владимира Кличко, которая родила ему дочку. Фото
Как сейчас выглядит невеста Владимира Кличко, которая родила ему дочку. Фото

Напомним, что Панеттьери пережила уникальный путь материнства с тех пор, как в декабре 2014 года родила дочь Кайю-Евдокию Кличко.

Как сейчас выглядит невеста Владимира Кличко, которая родила ему дочку. Фото

Когда бывшая пара рассталась в 2018 году, Панеттьери приняла решение оставить Кайю жить в Украине с Кличко и лишилась опеки над дочерью. В то время Панеттьери боролась со алкогольной зависимостью, а позже прошла как терапевтическую терапию, так и стационарное лечение.

Как сейчас выглядит невеста Владимира Кличко, которая родила ему дочку. Фото

"Я чувствовала себя ужасно виноватой, но в то же время я пыталась сказать себе: если со мной что-то не в порядке, если я нехорошая, то я не могу быть лучшей мамой для [Кайи]", – сказала актриса о том, что дочь проживает в Украине, во время выпуска Red Table Talk в 2022 году.

Как сейчас выглядит невеста Владимира Кличко, которая родила ему дочку. Фото

Хотя Кайя по-прежнему проживает в Европе с Кличко, Панеттьери поддерживает с ней регулярный контакт.

"Нам повезло, что мы можем много путешествовать", – рассказывала она PEOPLE о своем отпуске с дочерью в 2022 году. "Она счастливый ребенок, открытый огромному миру. И у нее больше любви, чем у кого-либо, кого я когда-либо встречала".

Как сейчас выглядит невеста Владимира Кличко, которая родила ему дочку. Фото

Отметим, что несколько месяцев назад Хайден решила кардинально сменить имидж. Бывшая невеста спортсмена выбрала неординарную прическу, чем спровоцировала бурное обсуждение в соцсетях.

Как сейчас выглядит невеста Владимира Кличко, которая родила ему дочку. Фото

22 марта прошлого года 28-летний младший брат Панеттьери умер от кардиомегалии. Болезнь у Янсена Панеттьери была обнаружен лишь после вскрытия.

Как сейчас выглядит невеста Владимира Кличко, которая родила ему дочку. Фото

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