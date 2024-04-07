Как сейчас выглядит невеста Владимира Кличко, которая родила ему дочку. Фото

Американская актриса Хайден Панеттьери, которая встречалась с Владимиром Кличко с 2011 по 2018 год, продолжает свой актерский путь в США. 34-летняя звезда "Крика VI" периодически радует своих подписчиков в Instagram новыми фотографиями, которые OBOZ.UA предлагает посмотреть своим читателям.

Напомним, что Панеттьери пережила уникальный путь материнства с тех пор, как в декабре 2014 года родила дочь Кайю-Евдокию Кличко.

Когда бывшая пара рассталась в 2018 году, Панеттьери приняла решение оставить Кайю жить в Украине с Кличко и лишилась опеки над дочерью. В то время Панеттьери боролась со алкогольной зависимостью, а позже прошла как терапевтическую терапию, так и стационарное лечение.

"Я чувствовала себя ужасно виноватой, но в то же время я пыталась сказать себе: если со мной что-то не в порядке, если я нехорошая, то я не могу быть лучшей мамой для [Кайи]", – сказала актриса о том, что дочь проживает в Украине, во время выпуска Red Table Talk в 2022 году.

Хотя Кайя по-прежнему проживает в Европе с Кличко, Панеттьери поддерживает с ней регулярный контакт.

"Нам повезло, что мы можем много путешествовать", – рассказывала она PEOPLE о своем отпуске с дочерью в 2022 году. "Она счастливый ребенок, открытый огромному миру. И у нее больше любви, чем у кого-либо, кого я когда-либо встречала".

Отметим, что несколько месяцев назад Хайден решила кардинально сменить имидж. Бывшая невеста спортсмена выбрала неординарную прическу, чем спровоцировала бурное обсуждение в соцсетях.

22 марта прошлого года 28-летний младший брат Панеттьери умер от кардиомегалии. Болезнь у Янсена Панеттьери была обнаружен лишь после вскрытия.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!