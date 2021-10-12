Как Бонни и Клайд: самая сексуальная пара украинского спорта снялась в фотосессии

Знаменитые на весь мир украинские спортсмены-супруги Михаил Романчук и Марина Бех-Романчук предстали в необычных образах. Пловец и прыгунья в длину появились на страницах глянцевого журнала в качестве моделей. Привлекательные атлеты показались в нарядах Бонни и Клайда – хорошо известных американских грабителей 1930-х годов.

Фотографии Марина опубликовала на своей странице в Instagram. Красавица поинтересовалась у поклонников, похожи ли она и муж на гангстеров.

Также пара, которая в браке с 2018 года, показалась в необычных осенних нарядах.

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Интересно, что спортсмены знакомы еще с 2011 года, но только в 2016 году, после Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, у них завязались романтические отношения.

А через два года девушка из Хмельницкой области и парень из Ровно решили вступить в брак.

С тех пор чувства молодых нисколько не угасли, и они не устают признаваться друг другу в любви. Когда соревнования или сборы разлучают Марину и Михаила, они пишут личные сообщения даже публично в соцсетях.

В эти дни легкоатлетка с сестрой отдыхает вдали от дома. Как сообщал OBOZREVATEL, на днях Марина Бех блеснула бюстом в Египте. В понедельник девушка сообщила, что отпуск подходит к завершению и она возвращается домой.

На Олимпиаде-2020 Бех-Романчук заняла пятое место, а супруг завоевал серебряную и бронзовую медали.

Тем временем, дзюдоистка Дарья Белодед поразила необычной фотографией на день рождения.