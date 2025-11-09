Известную итальянскую модель обвинили в слишком частом сексе со спортсменами. Фото

Вокруг известной итальянской модели и телеведущей Мелиссы Сатта развернулся настоящий скандал, пишет sportbible.com. 39-летнюю знаменитость интернет-пользователи обвинили в том, что она якобы стала причиной травм своих известных партнеров.

Сатта встречалась с теннисистом Маттео Берреттини после развода с экс-футболистом "Тоттенхэма" и "Портсмута" Кевином-Принсом Боатенгом.

В 2023 году Берреттини получил травму живота, и часть болельщиков обвинила в этом модель, утверждая, что "у пары слишком активная интимная жизнь". Мелисса ответила резко: "Жаль, что травма в том же месте, где у него была в 2021-м, когда я его ещё не знала. Мне правда нужно отвечать таким людям?"

Похожая история происходила и во время её брака с Боатенгом. Когда футболист страдал от хронического воспаления в паховой области, в сети появились слухи, что виной всему "чрезмерный секс" с женой. "Это доказательство, что сексизм жив и сегодня: виновата всегда женщина. Если мужчина проигрывает — виновата она, если женщина проигрывает — виновато то, что она ест", — сказала в свое оправдание модель.

Сатта призналась, что долго игнорировала слухи, но вышла из себя после публикации заголовка в газете: "Мелисса Сатта приносит неудачу". Материал вышел после турнира в Монте-Карло, где Берреттини победил, но вскоре вновь получил травму. "Как можно писать подобное? Это неэтично. Такие тексты лишь подпитывают ненависть", — заявила она.

Мелисса Сатта, на которую в Instagram подписаны почти пять миллионов человек, рассталась с Берреттини в 2024 году и сейчас, по её словам, находится в одиночестве.

