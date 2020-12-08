Известного футболиста выгнали из ПСЖ за измену жене

ПСЖ разорвал контракт с полузащитником Хесе Родригесом после того, как он попал в секс-скандал.

Как сообщает издание The Sun, испанца обвинили в измене жене Ауре Руис с ее подругой и коллегой по модельному бизнесу Росио Амар. У себя в Instagram любовница футболиста опубликовала несколько аудиозаписей, на которых Хесе называет Руис "бешеной" и "скучной", и рассказала о сексе с Родригесом в одном из ночных клубов Мадрида.

Отмечается, в январе 2018 года полузащитник уже расставался со своей женой после проблем со здоровьем у их новорожденного ребенка, однако позже они снова сошлись.

Ранее экс-игрок "Реала" был замечен на вечеринке, участники которой не соблюдали социальную дистанцию и масочный режим. Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи устал от того, что выходки испанца вредят имиджу клуба, и решил попрощаться с футболистом за полгода до окончания его контракта.

Хесе пополнил состав парижан в 2016 году. За это время он принял участие в 18 матчах и забил 2 гола. В нынешнем сезоне Родригес провел на поле 22 минуты.

Как сообщал OBOZREVATEL, игравший в Украине знаменитый футболист попал в секс-скандал и лишился места в сборной.