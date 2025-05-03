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Известная украинская теннисистка поразила глубиной своего декольте. Фото

Максим Иншаков
Раздевалка
2 минуты
522
Известная украинская теннисистка поразила глубиной своего декольте. Фото

Третья ракетка Украины Даяна Ястремская (№46 WTA) привлекла к себе внимание не только спортивными достижениями, но и эффектным внешним видом. На новых снимках, сделанных на фоне знаменитого фонтана Треви в Риме, Ястремская предстала в соблазнительном образе, который сразу же вызвал бурную реакцию в соцсетях.

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На Даяне было облегающее розовое платье с очень глубоким декольте, подчеркивающее точёную фигуру и женственные формы. Плотный трикотаж материала сидел по телу как влитой, делая акцент на стройной талии и грациозной осанке спортсменки. Поверх плеч девушка небрежно накинула светлую куртку, что придавало образу непринужденную элегантность.

Известная украинская теннисистка поразила глубиной своего декольте. Фото

Ястремская выглядела уверенно и расслабленно, её минимальный макияж подчёркивал естественную красоту. Волосы собраны назад с помощью невесомой заколки, открывали аккуратные черты лица и серьги-гвоздики. Нежное сияние кожи под вечерним освещением Рима добавляло фото особого шарма.

Известная украинская теннисистка поразила глубиной своего декольте. Фото
Известная украинская теннисистка поразила глубиной своего декольте. Фото

Снимки моментально вызвали бурное обсуждение у фнатов. Поклонники 24-летней одесситки стали обсуждать не только внешнюю привлекательность Даяны, но и тот факт, что она с лёгкостью совмещает статус профессиональной спортсменки с имиджем стильной и уверенной в себе девушки.

Известная украинская теннисистка поразила глубиной своего декольте. Фото
Известная украинская теннисистка поразила глубиной своего декольте. Фото

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