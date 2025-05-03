Известная украинская теннисистка поразила глубиной своего декольте. Фото

Третья ракетка Украины Даяна Ястремская (№46 WTA) привлекла к себе внимание не только спортивными достижениями, но и эффектным внешним видом. На новых снимках, сделанных на фоне знаменитого фонтана Треви в Риме, Ястремская предстала в соблазнительном образе, который сразу же вызвал бурную реакцию в соцсетях.

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На Даяне было облегающее розовое платье с очень глубоким декольте, подчеркивающее точёную фигуру и женственные формы. Плотный трикотаж материала сидел по телу как влитой, делая акцент на стройной талии и грациозной осанке спортсменки. Поверх плеч девушка небрежно накинула светлую куртку, что придавало образу непринужденную элегантность.

Ястремская выглядела уверенно и расслабленно, её минимальный макияж подчёркивал естественную красоту. Волосы собраны назад с помощью невесомой заколки, открывали аккуратные черты лица и серьги-гвоздики. Нежное сияние кожи под вечерним освещением Рима добавляло фото особого шарма.

Снимки моментально вызвали бурное обсуждение у фнатов. Поклонники 24-летней одесситки стали обсуждать не только внешнюю привлекательность Даяны, но и тот факт, что она с лёгкостью совмещает статус профессиональной спортсменки с имиджем стильной и уверенной в себе девушки.

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