Известная шведская лыжница-лесбиянка вышла на гонку в прозрачном комбинезоне. Видео

Финская лыжница Анни Линдроос стала настоящей звездой соцсетей после своей гонки на Кубке страны. Эпизод за несколько дней собрал сотни тысяч просмотров.

Солнце, которое ярко светил в день гонки, сделала комбинезон 24-летней спортсменки практически прозрачным. Анни попала в кадр в тот момент, когда наклонялась поправить крепление на лыжа. В этот момент зрители без труда смогли увидеть, что надето на спортсменке.

Анни Линдроос представляет клуб Pargas IF. Она участвует в соревнованиях по лыжным гонкам, включая финские чемпионаты, этапы Кубка мира FIS и Всесветную зимнюю Универсиаду.

Одновременно Анни получила образование: бакалавр по психологии и магистр социальных наук в области криминологии, совмещая учёбу с профессиональной спортивной карьерой.

На соревнованиях она демонстрирует стабильные результаты. В сезоне 2024/2025 Анни провела полный сезон, приняв участие в многочисленных гонках, включая этапы Кубка мира в Лахти и Талллинне. В 2022 году она заняла впечатляющее четвёртое место в спринте на чемпионате Финляндии среди взрослых.

Её предыдущие достижения включают 10-е место на 30 км свободным стилем на чемпионате Финляндии в сезоне 2020/2021 — лучший результат на тот момент.

Анни открыто рассказывает о своей личной истории и преодолении трудностей. В мае 2023 года, после непростого периода, она сумела найти баланс между тренировками, учёбой и социальной жизнью, что помогло ей вернуться на высокий спортивный уровень. Финская лыжница снялась в эпизоде программы Sportliv на телеканале Yle, где сделала каминг-аут, признавшись, что она лесбиянка.

