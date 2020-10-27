Известная фитнес-модель снялась в белье и удивила фотографией из прошлого

Михаил Морозов Раздевалка 02:00, 27.10.2020

Известная болгарская фитнес-модель Янита Янчева показала фанатам, как изменилось ее тело после многолетних тренировок.

У себя в Instagram, на который подписались 1,7 млн человек, спортсменка опубликовала два снимка, которые разделяют 10 лет и 15 кг веса.

"Сейчас я чувствую себя невероятно уверенной в себе благодаря тому, как изменила свое тело. На фотографии вы видите меня в момент, когда я приняла решение начать регулярные тренировки, несмотря на все препятствия на моем пути. 15 кг и 10 лет разницы между снимками", – написала Янчева.

Янита Янчева снялась в белье
Instagram Яниты Янчевой
Янита Янчева 10 лет назад
Instagram Яниты Янчевой

Подписчики Яниты были крайне удивлены такими изменениями и не скрывали своего восторга в комментариях.

Янита Янчева удивила подписчиков
Instagram Яниты Янчевой
Фанаты восхитились тем, как Янита Янчева изменилась за 10 лет
Instagram Яниты Янчевой

Она начинала свою спортивную карьеру в художественной гимнастике, но в 2008 году приняла участие в телепередаче "Последний герой", после чего сильно похудела и записалась в тренажерный зал.

Как сообщал OBOZREVATEL, популярная фитнес-модель итальянка Заира Серрано выложила свои обнаженные фотографии в сеть.

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Спорт Раздевалка

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