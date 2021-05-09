Известная фитнес-модель сделала большую грудь и полностью разделась на пляже

Известная американская культуристка Есения Перес собрала массу восторженных отзывов в Instagram, выложив снимки со своей обнаженной фотосессии.

29-летняя спортсменка, много раз выступавшая на национальных фитнес-турнирах, вышла на тихоокеанский пляж в Халиско (Мексика) без всякой одежды.

Единственное, что было на фитоняшке, это причудливые узоры, подчеркивавшие ее выпуклые формы.

Есения в свое время американка вошла в список самых богатых бодибилдеров США с капиталом примерно в 1,5 миллиона долларов. В самом начале своего фитнес-пути Перес обладала более скромной внешностью, но после выхода на профарену решила себе сделать большую грудь.

После этого спортсменка стала участвовать в различных эротических перфомансах, демонстрируя снимки своим 150 тысячам подписчиков в Instagram.

Как сообщал OBOZREVATEL, знаменитая болгарская фитнес-модель Янита Янчева, на Instagram которой подписались 1,7 миллиона человек, поделилась полностью обнаженным снимком из мексиканского Тулума.