"Изнасилованная" Криштиану Роналду требует от него 65 млн евро компенсации

Бывшая модель Кэтрин Майорга, которая в 2018 году обвинила звездного нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду в изнасиловании, требует компенсации в размере 63 миллионов евро.

Mirror опубликовала судебные документы, раскрывающую сумму, которую требует Майорга после того, как обвинила футболиста в изнасиловании ее в номере отеля Лас-Вегаса после встречи на вечеринке в 2009 году.

Она требует 21 млн евро за "боль и страдания в прошлом", 21 млн за "боль и страдания в будущем" и 21 млн фунтов стерлингов в качестве штрафных санкций.

Расходы 37-летнего футболиста уже составили 1,6 миллиона евро на адвокатов и 1,27 миллиона на судебные издержки. Это в сумме равняется зарплате португальца в "Ювентусе" за два года.

Девушка заявила, что секс был не природным способом, рассказав все интимные подробности происшествия. Она сразу хотела подать заявление, но португалец выплатил ей 300 000 евро за молчание. .

В июле 2020 года прокуратура сняла с футболиста обвинения в изнасиловании. Теперь Майорга пытается доказать, что не разобралась в условиях договора о неразглашении.