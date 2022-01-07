Из Нового года в Барселоне каратистка Терлюга перенеслась в снежные Карпаты
Призерка Олимпийских игр-2020 по каратэ Анжелика Терлюга насыщенно проводит зимние праздники. Красавица из Одессы Новый год отпраздновала в испанской Барселоне, а на Рождество поспешила вернуться на родину и оказалась в горах.
Яркими фотографиями звездная спортсменка поделилась на своей странице в Instagram. Лика призналась, что ее потрясла архитектура Барселоны.
Каратистка не только позировала возле знаменитого храма Саграда Фамилия.
Но и сходила на экскурсию, узнав много интересного.
И конечно же, девушка порадовалась, что наслаждается отдыхом с любимым супругом Владимиром.
Замуж спортсменка вышла после летних Олимпийских игр 2021 года.
Одесситка поздравила всех с Новым годом красивой фотографией и наметила много планов на год грядущий.
На православное Рождество красавица вернулась уже в родные края и восхитилась настоящей зимой в Карпатах.
И похвасталась блюдами на праздничном столе, сделав подпись на украинском языке.
Напомним, на Олимпиаде в японском Токио Лика завоевала серебряную медаль в весовой категории до 55 кг.
Как сообщал OBOZREVATEL, красавица Терлюга вспомнила свои эмоции в день свадьбы.
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