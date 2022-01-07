Из Нового года в Барселоне каратистка Терлюга перенеслась в снежные Карпаты

Андрей Фоменко
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Из Нового года в Барселоне каратистка Терлюга перенеслась в снежные Карпаты

Призерка Олимпийских игр-2020 по каратэ Анжелика Терлюга насыщенно проводит зимние праздники. Красавица из Одессы Новый год отпраздновала в испанской Барселоне, а на Рождество поспешила вернуться на родину и оказалась в горах.

Яркими фотографиями звездная спортсменка поделилась на своей странице в Instagram. Лика призналась, что ее потрясла архитектура Барселоны.

Терлюга в Барселоне.

Каратистка не только позировала возле знаменитого храма Саграда Фамилия.

Лика возле храма Святого Семейства.
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Но и сходила на экскурсию, узнав много интересного.

Саграда Фамилия.

И конечно же, девушка порадовалась, что наслаждается отдыхом с любимым супругом Владимиром.

С мужем в Барселоне.

Замуж спортсменка вышла после летних Олимпийских игр 2021 года.

Лика и Владимир.

Одесситка поздравила всех с Новым годом красивой фотографией и наметила много планов на год грядущий.

Анжелика на Новый год.

На православное Рождество красавица вернулась уже в родные края и восхитилась настоящей зимой в Карпатах.

Настоящая зима.

И похвасталась блюдами на праздничном столе, сделав подпись на украинском языке.

Рождественский стол.

Напомним, на Олимпиаде в японском Токио Лика завоевала серебряную медаль в весовой категории до 55 кг.

Анжелика Терлюга в Токио-2020.

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