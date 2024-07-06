Из Москвы? Мудрик показал, с кем в постели смотрел футбол, а затем удалил видео

Лидер сборной Украины по футболу Михаил Мудрик спровоцировал шквал комментариев в интернете своим небольшим видео. У себя в сторис 23-летний игрок "Челси" показал, как смотрит четвертьфинал Евро-2024 между Португалией и Францией.

В кадре Михаил лежит в кровати в комнате, напоминающей гостиничный номер. На ноге игрока лежит женская рука. В этот момент в телевизоре Роналду забивает пенальти. Спустя некоторое время видео было удалено.

Пользователи обратили внимание, что маникюр на женской руке очень похож на маникюр Виолетты Грачевой - российский инстаграм-модели, которой приписывают роман с Мудриком. 29-летня блондинка родилась в Ростове-на-Дону, но давно перебралась в Москву.

В пользу этой теории говорит и тот факт, что последние снимки, судя по геолокации, Виолетта сделала в Италии, а комментатор на футболе говорит на итальянском.

Ранее Грачева призвала украинцев не хейтить ее в соцсетях. Россиянка выступила за мир в нашей стране, но не осудила военною агрессию РФ.

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