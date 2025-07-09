Итальянская спортивная журналистка вышла в эфир в 'голом наряде' и спровоцировала скандал. Фото и видео

Во время четвертьфинала Клубного чемпионата мира между "Флуминенсе" и "Аль-Хилялем" (2:1) итальянская ведущая DAZN Элеонора Инкардона появилась в эфире в откровенной одежде. На ней был топ на тонких бретельках с золотыми полосами и очень глубоким вырезом, а также брюки в тон.

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Фотографии с трансляции Инкардона выложила в свой Instagram, где на неё подписаны 1,3 миллиона человек. Однако далеко не все отреагировали положительно.

Один из пользователей прокомментировал: "DAZN пойдёт на всё, лишь бы люди не отписывались от подписки". Другой добавил: "Ты говоришь, что устала, что тебя оценивают только по внешности — и выходишь на кромку поля в лифчике?"

Кроме того, некоторые пользователи с помощью соцсетей раздели журналистку.

Критика прозвучала и от коллеги по цеху — футбольной ведущей Валентины Мачери (31 год), которая сейчас работает на швейцарском телеканале Blue, освещая Лигу чемпионов.

В интервью BILD бывшая полузащитница "Нюрнберга" высказалась об образе Инкардоны:"Если ты хочешь говорить с игроками и функционерами на равных, это не помогает. Инкардона в основном занимается DAZN BET — она презентует букмекерские коэффициенты. И делает это очень сексуально. Иногда даже вульгарно".

Мачери, ранее в течение четырёх лет работавшая на BILD, также является автором книги "Fck Female Empowerment" ("Большое заблуждение современного феминизма").

«Лично я считаю, что порой образы репортёрш у кромки поля в Италии действительно граничат с допустимым». - Валентина Мачери

После этого Инкардона назло критикам появилась на полуфинале Клубного чемпионата мира между "Челси" и "Флуминенсе" в эффектном чёрном мини-платье.

34-летняя Элеонора Инкардона – одна из самых узнаваемых лиц DAZN Italia. Вместе с другими популярными ведущими – Джузи Мелони, Марией Луизой Якобелли и Дилеттой Леоттой (женой экс-вратаря "Ливерпуля" Лориса Кариуса) – она активно освещает Клубный чемпионат мира.

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