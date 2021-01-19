Итальянская модель снялась топлес в честь победы любимой команды в дерби

Итальянская модель и актриса Анна Фальки не обманула поклонников, сделав обнаженный снимок в маске после победы "Лацио" над "Ромой" (3:0) в классическом дерби чемпионата страны.

На своей странице в Instagram знаменитость опубликовала фотографию, на которой ее грудь прикрыта лишь руками. За 48 часов этот кадр набрал более 100 тысяч лайков.

Фальки родилась в Финляндии, но в шесть лет переехала в Италию вместе с родителями. Она начала карьеру актрисы и модели в 1992 году. В 1994-м Анна снялась в картинах "Кольцо Дракона" и "О любви, о смерти". Также она появлялась на обложках таких журналов, как OK!, Oggi, Max, а в 2010-м попала на главную страницу итальянской версии Maxim.

Фальки уже более 20 лет поддерживает "Лацио". В 2000 году она пообещала, что станцует стриптиз прямо на домашнем стадионе команды, если римляне выиграют чемпионат Италии. После финального свистка все 80 тысяч зрителей с нетерпением ждали ее выступления, но Анна резко оборвала его, когда сняла футболку и после этого перестала раздеваться.

Отметим, что победа "Лацио" над "Ромой" позволила команде набрать 31 очко после 18 матчей. Теперь клуб идет седьмым и отстает на три очка от зоны Лиги чемпионов и на девять пунктов от первого места.

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