Итальянская фехтовальщица разделась на пляже и поразила Instagram своими формами. Фото

Известная итальянская спортсменка и медийная звезда Антонелла Фиорделиси проводит отпуск на одном из курортов Сардинии, о чем похвасталась в соцсетях. 27-летняя уроженка Салерно и выложила в Instagram фото в купальнике, моментально собрав тысячи лайков и комментариев.

Антонелла с детства занималась фехтованием и тренировалась в клубе "Nedo Nadi" в Салерно под руководством тренера Евы Борова. Специализировалась на шпаге и сабле. В 18 лет вошла в состав юниорской сборной Италии, представляя страну на международных турнирах.

В 2017 году завоевала бронзовую медаль на чемпионате Италии среди кадетов и юниоров в Кальяри (категория "шпага"). Также выступала в Серии A2 — втором дивизионе национальных соревнований.

Медиакарьера

После завершения спортивной карьеры стала моделью, телеведущей и инфлюенсером. Участвовала в популярных итальянских реалити-шоу: включая "Temptation Island" и "Grande Fratello VIP".

Социальные сети

Активно ведёт страницы в Instagram и TikTok, где публикует личные фото, модные образы и рекламные кампании. Её аудитория превышает 1,6 млн подписчиков.

Личная жизнь

С августа 2025 года состоит в отношениях с итальянским бизнесменом Джулио Фратини. Пара проводит время на Балеарских островах, отдыхая на Ибице и Форментере.

Антонелла Фиорделиси остаётся одной из самых обсуждаемых фигур итальянского шоу-бизнеса, совмещая спортивное прошлое и успешную карьеру в медиа.

