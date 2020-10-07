Ирина Морозюк показала соблазнительные фото и восхитила фанатов

Бывшая жена экс-футболиста сборной Украины и киевского "Динамо" Николая Морозюка Ирина поразила своих поклонников соблазнительной фотосессией.

На одном из пляжей в турции 30-летняя красотка снялась в провокационном купальнике, через который хорошо просвечивались все интимные части тела.

В комментариях фанаты устроили настоящий "пожар", завалив украинку признаниями в любви.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Морозюк снялась полностью обнаженной, лишь слегка прикрывшись белоснежным халатом.

До этого, в одном из отелей Морозюк снялась голой, едва прикрыв майкой грудь.

Также Ира собрала огромное количество лайков у себя в Instagram летней фотографией в бикини.

Ирина и Николай Морозюк расстались после 8 лет брака. У пары остался совместный сын Илья. Девушка рассказала подробности расставания.