Ирина Морозюк показала соблазнительные фото и восхитила фанатов
Бывшая жена экс-футболиста сборной Украины и киевского "Динамо" Николая Морозюка Ирина поразила своих поклонников соблазнительной фотосессией.
На одном из пляжей в турции 30-летняя красотка снялась в провокационном купальнике, через который хорошо просвечивались все интимные части тела.
В комментариях фанаты устроили настоящий "пожар", завалив украинку признаниями в любви.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Морозюк снялась полностью обнаженной, лишь слегка прикрывшись белоснежным халатом.
До этого, в одном из отелей Морозюк снялась голой, едва прикрыв майкой грудь.
Также Ира собрала огромное количество лайков у себя в Instagram летней фотографией в бикини.
Ирина и Николай Морозюк расстались после 8 лет брака. У пары остался совместный сын Илья. Девушка рассказала подробности расставания.