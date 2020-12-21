Интимные фото звезд мирового футбола нашли в Библии

Фотографии звезды "Манчестер Сити" Габриэла Жесуса и экс-форварда лондонского "Челси" Диего Косты были найдены в Библии, которую купили в благотворительном магазине в столице Великобритании.

Снимки носят интимный характер, пишет The Sun. На фотографиях оба игрока изображены в компании одной и той же девушки. При этом футболисты раздеты и лежат на кровати со спутницей, которая запечатлена в одежде.

Дата снимков неизвестна. Однако журналисты выяснили, что Библию в магазин принесла женщина латиноамериканской наружности. Она сказала, что ее друг покинул Великобританию и, она хочет избавиться от некоторых воспоминаний.

Отметим, что Жезус за пять сезон в "Манчестер Сити" провел 161 матч и забил 71 гол. В свою очередь Диего Коста провел в "Челси" четыре года. За это время он отличился 59 раз в 120 поединках.

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