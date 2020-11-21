Хакеры украли у британских спортсменок интимные фото и видео с iCloud и выложили их в сеть

Четыре известные британские спортсменки, имена которых не раскрываются, лишились своих интимных фотографий и видео во время массовой кибератаки.

Интернет-злоумышленники взломали облачное хранилище iCloud, в результате чего пострадали сотни звезд женского спорта и различных знаменитостей, сообщает The Dailymail.

"Непонятно, что делать дальше. Мы видели очень неприятные случаи, когда людей шантажировали украденными материалами. Не так-то просто исправить сложившуюся ситуацию. Могут потребоваться годы, чтобы удалить все фото из интернета. Каждая жертва должна для себя решить, хочет ли она пройти через это", – сказал агент одной из пострадавшей.

Представитель Национального центра кибербезопасности (NCSC) призвал всех принять меры для защиты своих онлайн-аккаунтов.

"NCSC рекомендует людям включать двухфакторную аутентификацию там, где она доступна. Мы также рекомендуем надежный пароль, состоящий из трех случайных слов, чтобы снизить вероятность взлома, а важные учетные записи должны быть защищены уникальным паролем", – отметил эксперт.

Компания Apple, владеющая iCloud, пока не комментирует утечку.

Как сообщал OBOZREVATEL, весной этого года знаменитая британская легкоатлетка Джоди Уильямс, завоевавшая в 2009 году два "золота" на чемпионате мира среди юниоров, лишилась своей домашней эротики.