Гонщица рассказала о требовании сняться топлес ради участия в соревнованиях

Финская спортсменка Эмма Кимиляйнен рассказала, как в 2010 году она пыталась стать участницей американской гоночной серии IndyCar перед началом сезона, но столкнулась с сексизмом.

Как сообщает издание Ilta Sanomat, изначально ей сказали, что все вопросы со спонсором уже улажены, но не захотели называть компанию, которая будет оплачивать выступления в 2010 году. Кимиляйнен уже собиралась соглашаться, но затем все же решила узнать, в чем дело.

Когда она позвонила представителям команды, оказалось, что изначально для участия в соревнованиях Эмма должна была сняться в бикини. Однако затем представители "престижного мужского журнала", который и стал спонсором, изменили требования и захотели ее фото в стиле топлес. Гонщицу разозлило это условие, поэтому она прервала переговоры и после этого не выступала на профессиональном уровне на протяжении следующих четырех лет.

Кимиляйнен считает, что смогла бы выступать и в Формуле-1, поскольку ранее обгоняла таких ее действующих и бывших пилотов, как Валлтери Боттаса, Кевина Магнуссена и Маркуса Эрикссона.

В 2019 году она создала свою гоночную серию под название W Series, в которой могут участвовать только женщины.

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