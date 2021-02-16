Гимнастка, ушедшая в фильмы для взрослых, рассказала, что ее просили делать на съемках, и оценила свой заработок

Пятикратная призерка чемпионата Европы 2002 года по спортивной гимнастике Верона ван де Лер, ставшая в 2011 году актрисой фильмов для взрослых, призналась, что за 8 лет карьеры в порно заработала больше, чем получила за всю карьеру в гимнастике.

Вице-чемпионка мира в вольных упражнениях поделилась деталями съемки, рассказав в интервью Meduza об одном случае.

Один из клиентов попросил, чтобы Верона прогулялась по пляжу в одних носках, потом сняла один, понюхала, провела им по телу и помастурбировала. Ее бойфренд в это время должен был надеть один из носков на эрегированный член и тоже заниматься самоудовлетворением. Когда они закончили съемки, клиент попросил прислать также и носки Вероны.

35-летняя Верона уклончиво ответила на вопрос о самом отвратительном заказе.

"За восемь лет мы сняли много разных фильмов, и я даже не знаю, какие заказы были самые отвратительные. Возможно, потому что мы от таких просто отказывались. Говоря "отвратительные", вы можете подразумевать "грязные". Например, когда осенью я обмазывалась в грязи или баловалась с йогуртом, взбитыми сливками или шоколадом. Это действительно было "грязновато", – подытожила бывшая спортсменка.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2019 году Верона снялась в жестком порно.