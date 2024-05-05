Футбольная команда с женщинами в составе вышла на матч полностью голой. Фотофакт

Мужская футбольная команда NACKTionalmannschaft ("Голая команда" - нем.) на стадионе Schloss Strunkede в Херне провела нудистский матч против Pottoriginale All Stars ("Все звезды Потторигинале"). Все футболисты NACKTionalmannschaft вышли на поле без одежды. В составе присутствовало также две женщины.

"Игра рассматривалась как протест против УЕФА, Немецкого футбольного союза и чрезмерной коммерциализации футбола", - заявил инициатор акции и художник Геррит Старчевски.

Стоит отметить, что в названии присутствует игра слов: в переводе с немецкого national - национальный; nackt - голый.

Посмотреть на "футбол" собралось более 1000 зрителей (видео 18+).

"Это приятнее, чем секс. От количества зрителей мороз по шее. Это великолепно", - заявил тренер обнаженной команды перед игрой.

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