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Футбольная команда с женщинами в составе вышла на матч полностью голой. Фотофакт

Максим Иншаков
Раздевалка
2 минуты
1,0 т.
Футбольная команда с женщинами в составе вышла на матч полностью голой. Фотофакт

Мужская футбольная команда NACKTionalmannschaft ("Голая команда" - нем.) на стадионе Schloss Strunkede в Херне провела нудистский матч против Pottoriginale All Stars ("Все звезды Потторигинале"). Все футболисты NACKTionalmannschaft вышли на поле без одежды. В составе присутствовало также две женщины.

Футбольная команда с женщинами в составе вышла на матч полностью голой. Фотофакт
Футбольная команда с женщинами в составе вышла на матч полностью голой. Фотофакт

"Игра рассматривалась как протест против УЕФА, Немецкого футбольного союза и чрезмерной коммерциализации футбола", - заявил инициатор акции и художник Геррит Старчевски.

Футбольная команда с женщинами в составе вышла на матч полностью голой. Фотофакт
Футбольная команда с женщинами в составе вышла на матч полностью голой. Фотофакт

Стоит отметить, что в названии присутствует игра слов: в переводе с немецкого national - национальный; nackt - голый.

Футбольная команда с женщинами в составе вышла на матч полностью голой. Фотофакт
Футбольная команда с женщинами в составе вышла на матч полностью голой. Фотофакт

Посмотреть на "футбол" собралось более 1000 зрителей (видео 18+). 

Футбольная команда с женщинами в составе вышла на матч полностью голой. Фотофакт
Футбольная команда с женщинами в составе вышла на матч полностью голой. Фотофакт

"Это приятнее, чем секс. От количества зрителей мороз по шее. Это великолепно", - заявил тренер обнаженной команды перед игрой. 

Футбольная команда с женщинами в составе вышла на матч полностью голой. Фотофакт

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