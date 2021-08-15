Футболистка сборной России похвасталась своей девушкой из сборной Украины. Фотофакт

Защитница клуба "Локомотив" и сборной России Кристина Машкова уже больше 7 лет встречается с Дарьей Кравец. 27-летняя уроженка Красного Лимана (Донецкая область) с 2014 года выступает за сборную Украины по футболу.

Машкова не скрывает своих теплых и больше чем просто дружественных отношений с украинкой и регулярно публикует совместные фотографии с нашей соотечественницей.

Видео дня

Недавно Кравец приезжала к своей 29-летней подруге в Москву, снявшись вдвоем на Патриарших прудах.

Отметим, что несколько дней назад Кравец перешла из французского "Реймса" в итальянскую "Фиорентину".

Машкова и Кравец не прячут от публики своих отношений, публикуя снимки где они вдвоем.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее самую красивую футболистку Швеции изнасиловал игрок АПЛ. По словам девушки, нападение произошло в номере отеля.