Футболистка сборной России похвасталась своей девушкой из сборной Украины. Фотофакт

Максим Иншаков
Максим Иншаков
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Дарья Кравец Кристина Машкова

Защитница клуба "Локомотив" и сборной России Кристина Машкова уже больше 7 лет встречается с Дарьей Кравец. 27-летняя уроженка Красного Лимана (Донецкая область) с 2014 года выступает за сборную Украины по футболу.

Кристина Машкова и Дарья Кравец (слева)

Машкова не скрывает своих теплых и больше чем просто дружественных отношений с украинкой и регулярно публикует совместные фотографии с нашей соотечественницей.

Кристина Машкова (слева) и Дарья Кравец
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Кристина Машкова (справа) и Дарья Кравец

Недавно Кравец приезжала к своей 29-летней подруге в Москву, снявшись вдвоем на Патриарших прудах.

Машкова и Кравец в Москве
Кристина Машкова и Дарья Кравец
Кристина Машкова

Отметим, что несколько дней назад Кравец перешла из французского "Реймса" в итальянскую "Фиорентину".

Машкова и Кравец не прячут от публики своих отношений, публикуя снимки где они вдвоем.

Кристина Машкова и Дарья Кравец
Кристина Машкова и Дарья Кравец встречаются друг с другом
Кристина Машкова и Дарья Кравец обнимаются
Кристина Машкова и Дарья Кравец
Кристина Машкова и Дарья Кравец рядом
Кристина Машкова и Дарья Кравец держатся за руки

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее самую красивую футболистку Швеции изнасиловал игрок АПЛ. По словам девушки, нападение произошло в номере отеля.