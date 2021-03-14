Футболистка рассказала, как ее в 17 лет совращал тренер

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Раздевалка
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Жетулио Аурелио Фредо

Бывшая футболистка эстонской женской команды "Нымме Калью" U17 Биргит Тикк заявила, что главный тренер Жетулио Аурелио Фредо домогался до нее во время массажа.

Спортсменка в интервью Soccernet рассказала, как все происходило в 2014 году, когда она играла в клубе.

Жетулио Аурелио Фредо

"Он часто занимался со мной индивидуально. Потом у меня возникли проблемы с поясницей - после тренировки начались спазмы, и он пригласил меня на массаж. Я сперва подумала, что это странно, но потом вспомнила, что видела, как он делает массаж стоп другим девушкам", – отметила девушка.

Придя к тренеру Тикк разделась до бюстгальтера и спортивных штанов.

"Все было нормально, но в какой-то момент он начал массировать мне задницу. Мне это показалось странным, но на этом все и закончилось, и он отвез меня домой. Во второй раз все было по другому. Я приехала к нему, подождала пока он примет душ, после чего он начал меня массировать, дав наушники для прослушивания музыки", – поделилась воспоминаниями бывшая спортсменка.

Биргит Тикк

По словам экс-футболистки в какой-то момент он стянул с нее штаны.

"Я не знала, что мне делать в этой ситуации. Я чувствовала, что это неправильно, но также сняла и бюстгальтер. Я не решалась сопротивляться ему, потому что боялась, что он может меня изнасиловать. Я считала, что безопаснее будет делать то, что он просил. Он массировал меня и внезапно сжал меня между ног. Я резко обернулась и спросила: "Что за х*рня?" – не сдержала эмоции эстонка.

После массажа она сказала, что хочет домой, но мужчина в ответ предложил ее отвезти.

"Еще он сказал, что другие девушки ничего о нас не знают, и это наш маленький секрет. Я просто кивнула, хотя знала, что как только смогу выбраться оттуда, я никогда не вернусь к тренировкам. Затем он заставил меня обнять его, хотя я этого не хотела", – разоткровенничалась Биргит.

Биргит Тикк

По дороге он сказал, что у нее "хорошая задница".

"Дома меня тошнило. Дома я не решалась об этом говорить - мне было стыдно, что я не ушла от него, а замерла в страхе и сделала все, что он хотел. Я сказала об этом своему другу, который посоветовал обратиться в полицию. В ту ночь полицейский участок был закрыт, и вернувшись домой, я все рассказала маме", – заявила Биргит.

На следующий день мать спортсменки позвонила тренеру-женщине и заявила, что ее дочь больше не будет заниматься в этом клубе, что хочет покинуть тренировку по личным причинам.

"Руководство команд начало выпытывать меня о причинах, после чего я все рассказала и им. Позже Жетулио оставил мне письмо, в котором говорилось, что он думает, что мне это нравилось, и что он не хочет заниматься со мной сексом или чем-то в этом роде. К счастью, этого не произошло, и я очень этому рада, но психологическая травма осталась у меня до сих пор", – подытожила Тикк.

Биргит Тикк

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее шесть американских пловчих заявили, что годами подвергались сексуальному насилию со стороны тренеров и подали в суд на Федерацию плавания США.