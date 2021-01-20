Футболист сборной России закрутил роман с внучкой Ельцина

Нападающий сборной России и московского "Локомотива" Федор Смолов встречается с 18-летней Марией Юмашевой.

Мария родилась в семье Татьяны Юмашевой — младшей дочери первого президента России Бориса Ельцина. Татьяна входила в аппарат главы РФ в конце 1990-х и занималась общественным имиджем отца.

Маша Юмашева с детства была окружена роскошью, получив образование в Англии. Родители ни в чем не отказывать ребенку, стараясь развивать девочку в теннисе, балете, верховой езде и гимнастике. В 7-летнем возрасте вместе с родителями получила подданство Австрии.

Агент футболиста Елена Болотова подтвердила информацию о его романе с Юмашевой, заявив, то "никто не прячется".

Как сообщал OBOZREVATEL, 11 января Смолов показал подписчикам фотографию с главным тренером украинской национальной команды Андреем Шевченко и затронул вопрос отношений между странами.