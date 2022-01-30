Модель показала, что с ней сделал футболист сборной Англии, принуждая к сексу

Футболист сборной Англии Мэйсон Гринвуд обвиняется в том, что избил свою подругу Харриет Робсон, заставляя ее заниматься с ним сексом. 20-летняя модель у себя в Instagram выложила фотографий последствий.

На снимках видно, что у Робсон на теле гематомы. Также у нее в кровь разбита губа.

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Этот снимок Робсон подписала словами: "Для всех, кто хочет знать, что Гринвуд на самом деле делает со мной".

Спустя некоторое время Харриет выложила аудиозапись, на котором слышно, как ее принуждают к половому акту. Несмотря на то, что спустя некоторое время сторис было удалено, Mirror выложило текстовую расшифровку.

Мужской голос (МГ): "Мне наплевать на то, что ты не хочешь. Харриет, тебе нужно поднять ноги. Подними свои гр*баные ноги".

Харриет: "Нет, я не хочу заниматься сексом".

МГ: "Мне плевать, чего ты хочешь, а чего нет. Заткнись и не разговаривай со мной".

Харриет: "Перестань подставлять ко мне свой член".

МГ: "Я хочу тебя тр*хнуть. Мне наплевать, что ты не хочешь заниматься со мной сексом, слышишь? Я тебя вежливо попросил, а ты не хочешь. Что еще мне сделать? Толкни меня еще раз и посмотри, что с тобой будет".

Харриет: "Нет"

В "Манчестер Юнайтед", за который выступает Гринвуд, заявили, что знают о медиа, которые были размещены в соцсетях.

"Мы не будем давать комментариев до тех пор, пока не будут установлены факты. МЮ не оправдывает насилие любого рода", – говорится в официальном заявлении.

Напомним, что Мейсон Гринвуда в сентябре позапрошлого года выгнали из расположения сборной Англии после того, как он привел в отель исландскую модель.

Спустя несколько месяцев игрок попался на вдыхании веселящего газа.