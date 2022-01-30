Модель показала, что с ней сделал футболист сборной Англии, принуждая к сексу

Максим Иншаков
Раздевалка
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Харриет Робсон обвинила Мэйсона Гринвуда в насилии

Футболист сборной Англии Мэйсон Гринвуд обвиняется в том, что избил свою подругу Харриет Робсон, заставляя ее заниматься с ним сексом. 20-летняя модель у себя в Instagram выложила фотографий последствий.

Харриет Робсон
Мэйсон Гринвуд

На снимках видно, что у Робсон на теле гематомы. Также у нее в кровь разбита губа.

Видео дня
Последствия нападения

Этот снимок Робсон подписала словами: "Для всех, кто хочет знать, что Гринвуд на самом деле делает со мной".

Гематома
Робсон показала синяки на теле

Спустя некоторое время Харриет выложила аудиозапись, на котором слышно, как ее принуждают к половому акту. Несмотря на то, что спустя некоторое время сторис было удалено, Mirror выложило текстовую расшифровку.

Харриет Робсон
Харриет Робсон
Харриет Робсон

Мужской голос (МГ): "Мне наплевать на то, что ты не хочешь. Харриет, тебе нужно поднять ноги. Подними свои гр*баные ноги".

Харриет: "Нет, я не хочу заниматься сексом".

МГ: "Мне плевать, чего ты хочешь, а чего нет. Заткнись и не разговаривай со мной".

Харриет: "Перестань подставлять ко мне свой член".

МГ: "Я хочу тебя тр*хнуть. Мне наплевать, что ты не хочешь заниматься со мной сексом, слышишь? Я тебя вежливо попросил, а ты не хочешь. Что еще мне сделать? Толкни меня еще раз и посмотри, что с тобой будет".

Харриет: "Нет"

В "Манчестер Юнайтед", за который выступает Гринвуд, заявили, что знают о медиа, которые были размещены в соцсетях.

МЮ выпустил заявление

"Мы не будем давать комментариев до тех пор, пока не будут установлены факты. МЮ не оправдывает насилие любого рода", – говорится в официальном заявлении.

Харриет Робсон и Мейсон Гринвуд

Напомним, что Мейсон Гринвуда в сентябре позапрошлого года выгнали из расположения сборной Англии после того, как он привел в отель исландскую модель.

Харриет Робсон встречается с игроком 2 года
Харриет Робсон
Харриет Робсон обвинила футболиста в насилии
Харриет Робсон

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Англия