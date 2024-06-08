Украинский футболист, которого окрестили 'новым Шевченко', пафосно обручился с известной моделью. Видео

Экс-футболист молодежной сборной Украины Владислав Супряга, выигрывавший в свое время чемпионат мира U-20, сделал предложение своей подруге Марине, с которой встречается больше года. Видео молодые люди синхронно выложили в социальных сетях.

Для торжественной церемонии была арендован ресторан. В ролике девушку, одетую в белое платье с перьями, вслепую подвели к нужному месту, оформленного белыми цветами, и лишь тогда форвард киевского "Динамо" снял с ее глаз повязку.

Под залпы феерверков из блесток Марина сказала своему избраннику "Да" и побежала хвастаться кольцом подругам.

Отметим, что 23-летняя Марина Литвин родом из Пологов (Запорожская область). Училась в Национальном киевском университете на маркетолога. Параллельно с учебой Марина занималась моделингом.

В 2021 году на конкурсе красоты "Мисс Украина 2021" Литвин завоевала титул "Miss Earth Ukraine 2021".

Как указала в своей анкете Марина, "в свободное от съемок время читаю книги по психологии, учу английский, смотрю фильмы и хожу в спортзал".

Как сообщал OBOZ.UA, тренер Диего Лонго, работавший с Луческу в киевском клубе в свое время, назвал Владислава "новым Шевченко".

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