Футболист "Динамо" рассказал об отношениях с Белодед

Защитник киевского "Динамо" Денис Попов рассказал об отношениях с титулованной украинской дзюдоисткой Дарьей Белодед.

В интервью на YouTube-канале "Бомбардир" футболист признался, что им не всегда просто совмещать тренировочные графики, но они справляются с этой проблемой. По его словам, они со спортсменкой впервые увиделись на Олимпийской базе во время награждения, а познакомились уже в социальных сетях.

"Да, нам трудновато совмещать наши тренировочные графики. Не тяжело, но трудно. Мы справляемся. Я не читаю, что о нас пишут в сети. Видел только, когда все это всплыло. Мы не читаем, не обращаем на это внимание, а спокойно, скромно встречаемся, без всякого афиширования. Мы впервые увиделись на Олимпийской базе, когда после чемпионата мира до 20 лет президент всех нас награждал. Там были не только футболисты, но и представители других видов спорта. Но познакомились мы уже в социальных сетях. Сейчас все через это", – рассказал Попов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Денис опубликовал любовное фото с Белодед. Впервые они были замечены вместе на презентации фильма "Анаконда".