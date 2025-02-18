Футболист 'Динамо' пытался изменить своей девушке в их же квартире. Видео

Кристина Крижановская рассказала, что рассталась с форвардом "Динамо" Эдуардо Герреро из-за его измены. В своем Instagram она поделилась подробностями их расставания и объяснила причины, которые привели к этому решению.

Видео дня

Кристина опубликовала скриншоты переписок Герреро с другой девушкой, с которой он пытался изменить ей в их собственном доме.

В сообщениях Герреро приглашает девушку к себе домой, несмотря на комендантский час, что стало одной из причин её разочарования и решения разорвать отношения.

Кристина также отметила, что именно она заставляла Герреро тренироваться и удерживала его от алкоголя, чтобы он мог готовиться к матчам.

Она считает, что он не ценил её усилия и не уважал отношения, несмотря на то, что он любил её дочь и старался делать её счастливой.

Она добавила, что ей жаль, что она впустила в свою жизнь человека, который не уважал ни её, ни их семью. Кристина подчеркнула, что разочарована поведением Герреро в их доме, где он использовал её личные вещи, включая косметику, не проявляя уважения к её личному пространству и жизни.

Теперь Кристина пытается сосредоточиться на себе и своей дочери, осознав, что не может продолжать отношения с человеком, который не уважает её и её семью.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!

Как сообщал OBOZ.UA, 24-летний форвард луганской "Зари" и сборной Панамы перешел в столичный клуб в сентябре прошлого года, подписав контракт до лета 2029 года. Футболист стал первым панамцем в истории киевского клуба.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!