Фото легендарного футболиста с полуобнаженными девушками слили в сеть

Легендарный нападающий "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии Уэйн Руни попал в скандал после того, как в сети появились фотографии, на которых он проводит время с полуобнаженными девушками. У бывшего футболиста есть жена Колин, с которой они вместе воспитывают четверых сыновей.

На трех снимках, которые появились на странице Hooligans TV в Twitter, видно, как главный тренер команды "Дерби Каунти" спит, а его спутницы развлекаются, фотографируясь на его фоне в одном белье. На другом кадре запечатлен поцелуй Руни с блондинкой в ночном клубе.

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Как сообщает издание The Sun, Уэйн и его друзья отдыхали в одном из манчестерских заведений. Увидев трех девушек, они пригласили их к себе в VIP-комнату. Там они провели несколько часов, прежде чем бывший футболист "Манчестер Юнайтед" вместе с двумя приятелями отправился в отель, где жили их 21-летние спутницы.

По словам источника, они отлично провели время, но не вступали в сексуальный контакт. После того, как девушки опубликовали снимки в сети, Руни обратился в полицию, поскольку фотографии были сделаны без его согласия. Дальнейшая информация станет известна после окончания расследования.

Как сообщал OBOZREVATEL, в январе 2021 года легендарный нападающий объявил о завершении карьеры, решив сосредоточиться на тренерской карьере в "Дерби Каунти". В последние годы он был играющим наставником клуба из второго по силе дивизиона Англии.