Формы Марины Бех-Романчук поразили даже каратиста

Знаменитая прыгунья в длину Марина Бех-Романчук продолжает поражать своих поклонников. Красавица из Хмельницкого опубликовала очередные кадры из разных мест планеты, возвестив, что после отпуска берется за тренировки.

На своей странице в Instagram легкоатлетка вспомнила, как недавно отдыхала в Египте. Кадры всплывающей из бассейна Марины привели в восторг десятки тысяч ее подписчиков. "Это очень сильно", – не сдержался и призер Олимпиады в Токио-2020 каратист Станислав Горуна.

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Бех-Романчук рассказала, что хочет совмещать профессиональную спортивную деятельность с ведением блога. И приложила впечатляющую фотографию в розовом платье.

Чемпионка Европы призналась, что в последние дни позволила себе полениться, и поделилась воспоминанием об испанской Гранаде.

Во вторник, 19 октября, привлекательная девушка вернулась к тренировкам, представив фотографию в легкой амуниции, подчеркивающей ее спортивную фигуру.

Правда, по дороге на занятие у девушки произошла неприятность: она попала в пробку и опоздала в зал.

Впрочем, тренировку она провела в хорошем настроении, а вечером вместе со своим котом пожелала всем "спокойной ночи".

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