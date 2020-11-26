Фонд Бориса Колесникова и ХК "Донбасс" запустили масштабный проект "Давай, вболівай!" для спортивных фанатов

25 ноября Фонд Бориса Колесникова и хоккейный клуб "Донбасс" дали старт региональному социальному проекту "Давай, вболівай!" для активной и спортивной молодежи Донецкой области.

В рамках новой инициативы Фонд и клуб займутся техническим оснащением учебных заведений региона, в которых сформированы хоккейные и футбольные фан-клубы. Это позволит школьникам и студентам собираться у новых телевизоров и болеть за ХК "Донбасс" и ФК "Шахтер" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"У донецких клубов очень много болельщиков по всей области. Своим проектом мы решили объединить юных фанатов в одну большую спортивную семью. В карантинные времена, когда болельщикам запрещен доступ на трибуны стадионов и арен, "Давай, вболівай!" даст возможность ребятам в кругу единомышленников смотреть матчи с участием любимых клубов, дружно болеть, радоваться победам и поддерживать друг друга в моменты поражений. Наша миссия – популяризировать спорт, хоккей и футбол в частности, прививать молодежи привычку вести здоровый образ жизни", — рассказывает София Мудрык, директор Фонда Бориса Колесникова.

Накануне благотворители и спортсмены передали Константиновской общеобразовательной школе №16 новый плазменный телевизор LG, и сегодня школьники смотрели телетрансляции игр с участием донецких клубов. Перед хоккейным поединком "Донбасс" — "Краматорск" с детьми в режиме онлайн пообщался известный спортивный комментатор Александр Сукманский. Он ответил на вопросы, рассказал о тонкостях профессии и курьезах в эфире. Во время просмотра матча к ребятам присоединился игрок "Донбасса" Максим Разумов, а футбольный поединок "Боруссия М" — "Шахтер" ученики смотрели в компании хоккеистов Андрея Григорьева, Никиты Колесникова и Никиты Буценко.

Спортсмены искренне благодарны молодежи за создание фан-клубов, веру в донецкие команды и поддержку. Так, капитан ФК "Шахтер" Андрей Пятов записал для учеников Константиновской школы №16 видеоприветствие из Германии со словами благодарности и восхищения.

"У молодежного проекта "Давай, вболівай!" — социальная миссия. Он стимулирует молодых, активных, инициативных людей интересоваться хоккеем и футболом, заниматься спортом, объединяться в мини-сообщества, заводить новые знакомства по интересам. Эти подростки не ходят бесцельно по улицам, не пробуют алкоголь и запрещенные вещества. Они собираются в своих школах и училищах и болеют за нас. Мы это ощущаем и очень ценим. Это побуждает радовать фанатов красивой игрой и победами", — в свою очередь говорит Максим Разумов, нападающий ХК "Донбасс".

В ближайшее время новый плазменный телевизор в рамках проекта "Давай, вболівай!" будет установлен благотворителями и спортсменами в Дружковской общеобразовательной школе №17.