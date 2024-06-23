Фигуристку отстранили на три года за то, что пьяной изнасиловала партнера по сборной. Ее подруга снимала все на фото

Две фигуристки из сборной Южной Кореи были временно дисквалифицированы за сексуальные домогательства, сообщает Naver. По сообщениям местных СМИ, инцидент случился с 15 по 28 мая, когда южокорейская команда проводила тренировочный сбор в итальянском Варезе.

В этот период спортсменки, которые в материалах дела обозначены как "А" и "B", несколько раз находились в состоянии алкогольного опьянения и были задержаны своими начальниками, в результате чего после их возвращения в Корею было открыто дисциплинарное производство.

В ходе расследования выяснилось, что "А" и "B" не только без разрешения употребляли алкоголь в общежитии, но и сексуально домогались фигуриста "С".

Следствие установило, что в состоянии алкогольного опьянения "А" приказала представителю юниорской сборной Южной Кореи прийти в женское общежитие. Затем "А" начала сексуальные действия по отношению к "С". "B", также присутствовавшая на месте происшествия, в это время делала непристойные фотографии "А" и отправила их "С".

По итогам расследования дисциплинарный комитет Федерации фигурного катания Южной Кореи принял решение отстранить "А" на 3 года, и "B" на 1 год. "С" также был объявлен выговор за посещение общежитий фигуристок, а один из кураторов сборов, будет отстранен от деятельности на 3 месяца.

"А" и "B" могут обжаловать решение Комитета в течение 7 дней после объявления дисциплинарного взыскания. Если трехлетняя дисквалификация "А" будет подтверждена, спортсмена не сможет принять участие в зимних Олимпийских играх 2026 года в Милане.

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