Спортсменка, ушедшая в фильмы для взрослых, поделилась откровенными фото

Американка филиппинского происхождения Мелисса Буланхаги, выигрывавшая "бронзу" юниорского чемпионата США по фигурному катанию 2006 года, стала настоящей звездой фильмов для взрослых.

Сначала она пыталась позировать перед веб-камерой, но ее врожденная решимость в конечном итоге привела ее к вершине порноиндустрии. Сегодня она является желанной звездой порнофильмов

После того, как 30-летняя спортсменка стала сниматься под псевдонимом Джада Кай, она обрела новую известность, а благодаря своей экзотической внешности у нее нет недостатка в предложениях.

У себя в социальных сетях Мелисса периодически публикует откровенные фото, а также рассказывает разные истории из своей биографии.

"Мои родители были очень строги со мной, и в детстве я была послушной девочкой. Тренировки были моей жизнью, либо я работала на льду, либо за партой", – призналась экзотическая красавица.

Но переход во взрослую жизнь оказался не таким уж простым.

"В старших классах я начала испытывать различные искушения, перед которыми в итоге не смогла устоять. От послушной маленькой девочки не осталось даже намека. Я боялся остаться старой девственницей. После первого секса , мне захотелось этим всем похвастаться", – цитирует Мелиссу чешское издание isport.blesk.cz.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее австралийская автогонщица Рене Грейси не смогла добиться успеха в автогонках и решила пойти по другому пути, став продавать свои интимные видео за деньги.