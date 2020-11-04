Фехтовальщица, отказавшая звездному футболисту, показала себя топлес

Итальянская фехтовальщица и модель Антонелла Фьорделизи порадовала подписчиков соблазнительным снимком.

У себя в Instagram, на который подписались 1,1 млн человек, девушка опубликовала фотографию, на которой ее грудь прикрыта волосами. Сама она позирует в образе русалки.

Снимок вызвал восторг у поклонников Фьорделизи, которые засыпали ее комплиментами, оставив под публикацией более 1000 комментариев.

Антонелла с детства занималась фехтованием и выступала за команду из города Салерно. В 2014 году она выиграла местный конкурс красоты и решила стать моделью.

Как сообщал OBOZREVATEL, несколько лет назад звездный аргентинский футболист Гонсало Игуаин, который сейчас выступает в США за "Интер" из Майами, пытался выпросить у Фьорделизи фотографии в стиле "ню". Девушка ему отказала, а затем слила их переписку в сеть.