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Фанатка "Наполи" прошлась "голой" по городу после чемпионства команды, проиграв пари. Видео

Максим Иншаков
Раздевалка
2 минуты
1,9 т.
Фанатка 'Наполи' прошлась 'голой' по городу после чемпионства команды, проиграв пари. Видео

Итальянская балерина и поклонница "Наполи" Кармен Каккавале прошлась полуобнаженной по улицам Неаполя после того, как ее любимый клуб выиграл чемпионат Италии. Ранее она обещала полностью раздеться в случае победы в Серии А.

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В итоге девушка схитрила, оставшись в плавках, а тело полностью покрыв тематическим бодиартом. Кроме традиционных цветов неаполитанской команды на спине фанатки красовался портрет легендарного Диего Марадоны. Аргентинец провел свои лучшие годы в "Наполи" и стал его настоящей легендой.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям самим оценить внешность итальянки. 

Фанатка "Наполи" прошлась "голой" по городу после чемпионства команды, проиграв пари. Видео
Фанатка "Наполи" прошлась "голой" по городу после чемпионства команды, проиграв пари. Видео
Фанатка "Наполи" прошлась "голой" по городу после чемпионства команды, проиграв пари. Видео
Фанатка "Наполи" прошлась "голой" по городу после чемпионства команды, проиграв пари. Видео
Фанатка "Наполи" прошлась "голой" по городу после чемпионства команды, проиграв пари. Видео
Фанатка "Наполи" прошлась "голой" по городу после чемпионства команды, проиграв пари. Видео
Фанатка "Наполи" прошлась "голой" по городу после чемпионства команды, проиграв пари. Видео
Фанатка "Наполи" прошлась "голой" по городу после чемпионства команды, проиграв пари. Видео
Фанатка "Наполи" прошлась "голой" по городу после чемпионства команды, проиграв пари. Видео
Фанатка "Наполи" прошлась "голой" по городу после чемпионства команды, проиграв пари. Видео
Фанатка "Наполи" прошлась "голой" по городу после чемпионства команды, проиграв пари. Видео
Фанатка "Наполи" прошлась "голой" по городу после чемпионства команды, проиграв пари. Видео
Фанатка "Наполи" прошлась "голой" по городу после чемпионства команды, проиграв пари. Видео
Фанатка "Наполи" прошлась "голой" по городу после чемпионства команды, проиграв пари. Видео
Фанатка "Наполи" прошлась "голой" по городу после чемпионства команды, проиграв пари. Видео

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