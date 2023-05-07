Фанатка 'Наполи' прошлась 'голой' по городу после чемпионства команды, проиграв пари. Видео

Итальянская балерина и поклонница "Наполи" Кармен Каккавале прошлась полуобнаженной по улицам Неаполя после того, как ее любимый клуб выиграл чемпионат Италии. Ранее она обещала полностью раздеться в случае победы в Серии А.

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В итоге девушка схитрила, оставшись в плавках, а тело полностью покрыв тематическим бодиартом. Кроме традиционных цветов неаполитанской команды на спине фанатки красовался портрет легендарного Диего Марадоны. Аргентинец провел свои лучшие годы в "Наполи" и стал его настоящей легендой.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям самим оценить внешность итальянки.

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