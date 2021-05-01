Экс-звезду UFC уличили в обмане при рекламе контента для взрослых

Бывшая звезда Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Пейдж Ванзант порадовала поклонников очередной порцией соблазнительных снимков.

У себя в Instagram спортсменка опубликовала фото в бикини, которое едва прикрывает ее пышную грудь. Американка посоветовала пользователям оформить платную подписку на сайт, на котором она продает свой интимный контент, пообещав, что там они увидят еще более откровенные кадры.

"Нравятся фото? Дальше будет еще лучше. Скоро на paigevanzant.com будет опубликован новый контент. Не пропустите", – подписала Ванзант снимки.

В комментарии пришли подписчики Пейдж, которые остались недовольны градусом фотографий на ее сайте.

"Дальше не становится лучше", "Снимки, похожие на эти, – единственное, что вы сможете увидеть на сайте. Не тратьте свои деньги", "Ребята, даже не надейтесь увидеть там обнаженные фото или хотя бы снимки в стиле топлес".

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Ванзант подписала контракт с промоушеном Bare Knuckle FC – первой профессиональной лигой кулачных боев в США. В своем дебютном поединке она уступила соотечественнице Британи Харт и показала свое лицо после поражения.