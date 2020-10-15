Экс-звезда UFC снялась полуобнаженной с мужем в душе

Бывшая звезда UFC Пейдж ВанЗант опубликовала у себя в Instagram горячее фото со своим мужем Остином Вандерфордом.

На снимке, который выполнен в черно-белом цвете, пара позирует в душе. Девушка-боец одета в шортах и прикрывает рукой голую грудь.

"Любовь – игра, в которой участвуют двое, и оба могут победить", – подписала ВанЗант фотографию в своем профиле.

Отметим, что контракт Пейдж с промоушеном UFC подошел к концу после сокрушительного поражения в поединке с бразильянкой Амандой Рибас. Американка проиграла его за 141 секунду. После этого она объявила о переходе в лигу кулачных боев Bare Knuckle. Всего на счету ВанЗант 8 побед и 5 поражений в смешанных единоборствах.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Пейдж устроила голые игрища на карантине.