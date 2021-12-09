Экс-жена тренера "Динамо" снялась полностью обнаженной. Фотофакт

Бывшая жена Олега Гусева, который работает одним из тренеров "Динамо", после развода со своим супругом улетела отдыхать в Перу. Мария обосновалась в одном из лучших отелей страны, похваставшись оттуда эротической фотографией.

В кадре девушка сидит полностью обнаженная, задумчиво отвернувшись от камеры.

"Пролететь полмира, добираться сутки, включая 3 пересадки и час на каное, забраться в глубь джунглей Амазонии и наконец ощутить себя свободной. И да, на этом фото я голая", – написала украинка.

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В комментариях поклонники красотки не смогли сдержать своих эмоций, завалив ее комплиментами.

"Маша, фото космическое, даже передает всю энергию этого места", "По-моему это картина Микеланджело", "Какая эстетика", – написали юзеры.

Как сообщал OBOZREVATEL, судебное разбирательство по делу о разводе семейства Гусевых проходит в Печерском суде г. Киева.